Обжитый Марс и колонизация других миров: известный физик дал прогноз для технологий человечества

По мнению ученого, человечество начнет полеты к ближайшим звездам в течение ближайшего десятилетия.

Некоторые из технологических прогнозов известного физика и футуриста Митио Каку уже осуществились. Однако, в своей новой книге «Будущее человечества: терраформирование Марса, межзвездные путешествия, бессмертие и наша судьба за пределами Земли» он изложил свои новые взгляды на дальнейшее развитие земной цивилизации.

В ней он описал, как человечество может вырваться из «оков» Земли и продолжить существование в течение миллионов лет, пишет CBC.

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Издание приводит несколько новых прогнозов, осуществить которые, по мнению Каку, у человечества есть все шансы. Прежде всего, по мнению физика, среду на Марсе можно изменить и сделать ее пригодной для жизни.

«Прежде всего, мы должны выкопать лед. На Марсе его достаточно много. Лед прекрасно подходит для добычи питьевой воды. Можно расщеплять его на водород для ракетного топлива и кислород для дыхания. Поэтому первое, что поселенцы должны сделать – это основать шахтерскую колонию, которая будет добывать лед. После этого можно ввести аграрное производство», - убежден ученый.

По его мнению, генетически модифицированные водоросли и зерновые культуры могут расти даже под марсианской атмосферой, которая состоит в основном из углекислого газа. Поэтому аграрная промышленность на Марсе может быть самодостаточной.

Затем, по его мнению, нужно будет растопить лед на полюсах Марса для жизнеобеспечения населения. Это можно сделать с помощью спутников на орбите соседней планеты, которые направят солнечные лучи в нужные места.

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«На Марсе много воды, но она лежит в форме льда на полюсах. Почему бы не растопить ледяные полюса с помощью солнечных спутников, чтобы реки, озера и океаны снова начали течь по поверхности Марса? Три миллиарда лет назад на Марсе был океан размером с территорию США», - говорит Каку.

Кроме колонизации соседней планеты, по его мнению, человечество может наконец долететь до ближайших звезд. И для этого не обязательно будет ждать миллионы лет, пока традиционные космические аппараты долетят до них. Хватит и быстрых космических кораблей величиной с почтовую марку.

«Мой коллега Стивен Хокинг уже убедил некоторых миллиардеров Кремниевой долины вложить 100 миллионов долларов в проект по запуску компьютерных чипов к ближайшей звезде. Мы говорим о том, чтобы построить компьютерный чип, наполненный сенсорами, и разместить его на специальном парашюте, а потом «подуть» на этот парашют с помощью лазерного луча мощностью 100 миллиардов ватт. Так парашют разовьет скорость, которая будет равна 20% скорости света. Бинго, за 20 лет космический корабль величиной с почтовую марку сможет действительно долететь к соседней звезде», - пояснил ученый.

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По его мнению, поскольку у проекта уже есть определенное финансирование, тестирование прототипов такого крошечного космического аппарата должно начаться в пределах следующего десятилетия.

Когда же Вселенная станет слишком холодной для жизни, наш вид, по мнению Каку, должен покинуть ее и переселиться в новый молодой мир.

«Лично я убежден, что через триллионы лет, когда наша Вселенная станет слишком холодной, нам нужно будет покинуть ее. На то время мы уже освоим то, что называется Планковой энергией. Планковая энергия – это энергия большого взрыва, энергия черных дыр, энергия, от которой космос как таковой становится нестабильным. Все знают, что если нагревать воду, рано или поздно она станет нестабильной и начнет кипеть. С космосом та же ситуация, если его нагреть на триллионы градусов. Когда он нагревается, возникают теплые пузырьки – молодые Вселенные. Думаю, когда через триллионы лет наша Вселенная станет слишком холодной для человечества, мы будем вынуждены оставить ее или «приготовить» себе новую или перепрыгнуть в готовую», - сказал футуролог.