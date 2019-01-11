Ученые установили возраст, в котором люди чаще всего распространяют фейки

Как оказалось, среди пользователей старше 65 лет 11 % распространяли ложь, в то время, как среди молодежи 18-29 лет таких пользователей было только 3%.

Пользователи соцсетей в возрасте 65 лет и выше распространяют больше фейков, чем молодежь и люди среднего возраста. Это не зависит от их образования, пола, расы и дохода.

Об этом сообщает сайт Буквы со ссылкой на издание The Verge.

Читайте такжеУкраинский суд требует провести обыск в штаб-квартире Facebook

Соответствующее исследование в Facebook провели ученые из Нью-Йоркского и Принстонского университетов.

Дискуссия о роли фейковых новостей развернулась после выборов президента США в 2016 году. По крайней мере одно исследование довело, что фейковые новости могли убедить людей голосовать за Трампа, а не за Клинтон.

На ссылки с фейковыми новостями кликают относительно немного людей, подсчитало другое исследование, но их заголовки распространяются по ленте новостей и тяжело точно узнать количество обманутых пользователей. Исследование, что люди старшего возраста с большей вероятностью кликают на фейковые новости, может помочь соцсетям разработать более эффективные способы остановить их.

Исследование, опубликованное в Science Advances, оценило поведение пользователей за несколько месяцев до выборов 2016 года и несколько месяцев после. В начале 2016 года исследователи начали работать с фирмой YouGov, чтобы создать выборку из 3500 человек. Среди них есть те, кто пользуются Facebook и кто не пользуются. 16 ноября, сразу после выборов, они попросили пользователей Facebook из выборки установить приложения, которые позволили бы им делиться персональными данными, включая занятость, политику, религиозные взгляды, расписание дня и страницы, на которые они подписаны. Пользователи могли согласиться или отказаться от обнародования своих личных данных и исследователи не имели доступа к их новостной ленте или данных о друзьях.

Почти 49% тех, кто использовал Facebook, согласились делиться данными своего профиля. Потом исследователи посмотрели, что за ссылки они постили у себя на странице и были ли там сайты, которые истерически распространяли фейковые новости, как сказал репортер BuzzFeed Крейг Сильверман. Позже сравнили ссылки с еще 4 списками сайтов фейковых новостей, чтобы посмотреть, есть ли совпадения.

Как оказалось, во всех возрастных группах фейки распространяли относительно немного людей. Только 8,5% всех участников исследований распространяли хотя бы одну ссылку на фейковую новость. Консерваторы (они поддерживают республиканцев) более часто постили фейки, чем либералы. 18% сторонников республиканцев распространили линки на сайты фейковых новостей, а среди демократов таких только 4%. Это во многом показывает, что в 2016 году фейковые новости работали на пользу нынешнему американскому президенту Дональду Трампу, говорят исследователи.

Как оказалось, среди пользователей старше 65 лет 11 % распространяли ложь, в то время, как среди молодежи 18-29 лет таких пользователей было только 3%.

Пользователи соцсети в возрасте 65 лет и старше постили в два раза больше фейков, чем группа 45-65 лет и почти в 7 раз больше, чем самая молодая группа – 18-29 лет.

"Когда мы свели все результаты вместе, много людей сказали – ну да, это очевидно", - говорит автор исследования Эндрю Гесс, политолог из Принстонского университета.

Тенденция не связана с консервативностью пожилых людей – она проявляется вне зависимости от партийной или религиозной принадлежности, добавляет ученый.

Среди ключевых причин - отсутствие киберграмотности

Исследование не смогло установить, что именно делает старшее поколение более склонным к распространению лживой информации. Но у ученых есть несколько теорий. Первая – старшим людям, которые пришли в Интернет позже молодежи, не хватает цифровой грамотности. Вторая – у людей происходит упадок когнитивных способностей в более старшем возрасте и поэтому они более склонны верить вранью.

Нехватка цифровой грамотности является одной из причин, почему пользователи распространяют фейки вне зависимости от возраста. В прошлом году WhatsApp начал программу по обучению цифровой грамотности в Индии – где почти 200 млн жителей стали относительными новичками в Интернете. Такую программу запустили после серии убийств, которые, как предполагается, были организованы через приложение. Обучающие программы предлагают пользователям всех возрастов.

В то же время пожилые американцы подвержены такому уровню мошенничества, что ФБР имеет страницу, посвященную этому явлению. Как предполагается, многосторонний подход к сокращению распространения фейковых новостей будет более эффективным, чем попытка найти только одну переменную.

Гесс и его коллеги надеются протестить обе гипотезы в будущем. Но это будет не просто – как определить цифровую грамотность человека, остается открытым вопросом.

Но уже сейчас некоторые вопросы можно объяснить дизайном ленты в Facebook: фейковые новости с "фермы кликбейта" и новости, например, New York Times, отображаются в ленте новостей одинаково.

В дальнейшем ученые планируют исследовать, как распространяются фейковые новости. Обсуждается, на сколько пользователи охотне распространяют фальшивку, если ей уже поделился друг, которому они доверяют.

Старший научный сотрудник Стэнфордского института исследований экономической политики Метью Генцкоу, считает, что исследование касательно возраста может помочь технологическим платформам разработать более эффективные средства для этого. Генцкоу изучает попытки Facebook замедлить распространения фейковых новостей. Исследование, по крайней мере, сокращает область, в которой надо найти эффективное решение, говорит он.