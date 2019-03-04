NASA показало снимок неба Юпитера

Межпланетная станция максимально приблизилась к газовому гиганту и сделала несколько снимков атмосферы планеты в высоком разрешении.

NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/KEVIN M. GILL

Это изображение весьма похоже на полотно художника-абстракциониста, но на самом деле это фотография атмосферы Юпитера, сделанная "Юноной" - межпланетной станцией NASA, вращающейся вокруг крупнейшей планеты нашей Солнечной системы.

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"Юнона" вышла на орбиту Юпитера еще в 2016 году и с тех пор уже совершила вокруг него 18 полных оборотов, передает Би-би-си. В феврале межпланетная станция в очередной раз максимально приблизилась к газовому гиганту (пролетев на расстоянии всего в 13 тыс. км) и сделала несколько снимков атмосферы планеты в высоком разрешении.

Астроном-любитель Кевин Джилл повернул оригинальное изображение примерно на 100 градусов по часовой стрелке и немного отредактировал его, усилив контраст и интенсивность цветов.