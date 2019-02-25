В Херсоне планируют создать первый плавучий космодром

Южмаш совместно с Укроборонпромом решили сделать такую платформу на херсонском предприятии «Паллада».

Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепр) планирует создать первую украинскую плавучую платформу для запуска ракет.

Об этом сообщает Novamedia.

По словам гендиректора Южмаша Сергея Войта, Украине нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее возможно на Херсонщине.

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«На сегодня в Украине нет космодрома. Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Нужно все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии «Паллада». Сегодня поговорил с работниками. Думаю, у нас получится», – сообщил Войт.

Директор Херсонского государственного завода «Палада» Маломан Валерий сообщил, что готов к сотрудничеству и партнерству.

«Сегодня вместе с коллегой из Южмаша совместно определили, в каком направлении двигаться дальше, ведь вопрос создания плавучего космодрома перспективный и очень интересный», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов.