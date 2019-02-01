цей матеріал доступний українською

Nintendo выпустит нового Super Mario для смартфонов

18:20, 01 февраля 2019
Наука и IT
55 0
Новая игра может появиться уже в начале лета / Flickr/Tom Brown

Новая игра о веселом усатом сантехнике будет называться Dr. Mario World. Ее игровой процесс основан на старой игре с похожим названием, пишет Business Insider. Компания-разработчик сообщает, что игра будет «бесплатной с покупками на выбор внутри игры». Значение такой формулировки может быть широким.

Читайте такжеКлассическую консоль Super Nintendo перевипустять с новой игрой

Как говорит опыт предыдущего релиза от Nintendo под названием Super Mario Run, игроки смогут загрузить игру без оплаты. Но доступны будут только первые несколько уровней. Чтобы открыть всю игру, нужно будет приобрести полную версию.

Однако, на рынке «головоломок с покупками на выбор» доминирует другая модель. Согласно c ней, игроку либо приходится ждать, либо платить реальные деньги за ускоренное прохождение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Nintendo#игра#компьютерные игры