Nintendo выпустит нового Super Mario для смартфонов

Ожидается, что игру можно будет скачать в начале лета.

Японский разработчик компьютерных игр Nintendo работает над второй игрой Super Mario для смартфонов. Ее релиз запланирован на «начало лета».

Новая игра о веселом усатом сантехнике будет называться Dr. Mario World. Ее игровой процесс основан на старой игре с похожим названием, пишет Business Insider. Компания-разработчик сообщает, что игра будет «бесплатной с покупками на выбор внутри игры». Значение такой формулировки может быть широким.

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Как говорит опыт предыдущего релиза от Nintendo под названием Super Mario Run, игроки смогут загрузить игру без оплаты. Но доступны будут только первые несколько уровней. Чтобы открыть всю игру, нужно будет приобрести полную версию.

Однако, на рынке «головоломок с покупками на выбор» доминирует другая модель. Согласно c ней, игроку либо приходится ждать, либо платить реальные деньги за ускоренное прохождение.