"Мошенники, насильники и убийцы": выявлена растущая опасность знакомств в сети

Издание отмечает, что известны случаи, когда в приложении для знакомств орудовали мошенники, насильники и убийцы.

Британская полиция зафиксировала беспрецедентный рост сообщений об обманах и преступлениях, совершаемых с помощью приложения для знакомств Tinder.

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Данные приводит Daily Mail. За последние три года число пострадавших от любовников, найденных в сети, увеличилось более чем в два раза. В 2015-м правоохранители зафиксировали 442 обращения, а в 2018 году - почти 1,1 тысячи.

Полиция не уточнила характер обращений от жертв. Издание отмечает, что известны случаи, когда в приложении для знакомств орудовали мошенники, насильники и убийцы. Около трети нарушений закона, связанных с сервисами, приходится на преступления сексуального характера.

Местные власти обратили внимание на эту проблему после того, как 44-летняя британка Анна Роу обнародовала свою историю. Она была обманута женатым мужчиной по имени Энтони Рэй, с которым познакомилась в Tinder.

Когда любовник исчез после полугода отношений, Роу выяснила, что он использовал чужие фото и выдумал себе биографию. Она просит правительство законодательно запретить фейковые аккаунты в приложении.