От блокнота до «умного» ошейника: чем удивляли украинцы на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе (видео)

Недавно в Лас-Вегасе завершилась крупнейшая в мире выставка техники и электроники CES 2019. В этом году на ней было представлено немало украинских стартапов.

Разработчики представили разные идеи - от «вечного» блокнота до винтажного фотоаппарата.

Nuka – «вечные» блокнот и карандаш

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Блокнот сделан из водонепроницаемой бумаги, а карандаш – из сплава пяти металлов. Владельцы канцелярии могут делать записи в блокнот, а потом их стирать и писать заново. Так, любимый блокнот никогда не закончится.

Rawr – «умный» ошейник для собак

Он отслеживает ряд показателей домашнего питомца. Его геолокацию, историю перемещений, физическую активность, пульс и прочее. Также устройство оборудовано LED-светодиодами, чтобы не потерять собаку в темноте.

Jollylook - винтажный фотоаппарат, проявляет фото

Jollylook отличается особым внешним видом – камера создана из переработанного картона. Также она способна моментально проявлять фотографии. Фотоаппарат легко утилизируется, он безопасен для окружающей среды.

Kwambio - 3D-принтер для печати керамических изделий

Kwambio печатает на 3D-принтерах объекты любой сложности. Это могут быть украшения, посуда, предметы интерьера и даже костные имплантаты. За последний год на фабрике напечатали более 10 тысяч изделий для клиентов из США и Европы.

FunLight - аттракцион интерактивных проекций

Аттракцион предлагает испытать виртуальную реальность без какого-либо дополнительного оборудования. Движения человека контролируют интерактивные датчики, которые и передают световые сигналы. Протестировать технологию можно в столичном ТРЦ Lavina Mall.