Swatch выпустит "умные часы" без необходимости подзарядки
Швейцарский производитель Swatch планирует представить в ближайшие два-три месяца собственную модель инновационных часов
По словам гендиректора Ника Хайека, особенностью гаджета станет отсутствие необходимости подзарядки. При этом, пока остается неизвестным, как это будет реализовано, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg .
Устройство будет оснащено чипом NFC. Как правило, такая технология предназначена для оплаты бесконтактным путем в магазинах, а также для соединения с Bluetooth-устройствами без ввода пин-кода. Умные часы также будут способны работать с Windows- и Android-смартфонами.
Читайте такжеЧасы от Apple поступят в продажу в начале следующего года
Как отмечают западные СМИ, умные часы Swatch, не требующие подзарядки, могут стать немаловажным фактором при конкуренции с умными часами Apple. Ранее сообщалось, что Apple Watch будут рассчитаны на 2,5-4 часа активного использования приложений в автономном режиме. Кроме того, поставки последних стартуют в апреле — почти в то же время, что и у Swatch.
Также ожидается, что компания выпустит новые модели часов линейки Swatch Touch в конце месяца. Данный модельный ряд представляет собой часы, оснащенные сенсорным LCD-экраном, влагозащитой, компасом и альтиметром. Первые наручные аксессуары с сенсорным дисплеем компания запустила еще в 1999 году.