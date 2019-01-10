Сторонники плоской Земли собираются оплыть планету в 2020 году

Беда лишь в том, что вся морская навигация основана на том факте, что Земля - это сфера.

Группа людей, которые верят, что планета Земля на самом деле плоская, объявили о своем "самом большом и самом решительном приключении". Они запланировали кругосветное морское путешествие для единомышленников на 2020 год.

Как сообщает The Guardian, круиз организует Flat Earth International Conference. В сообществе уверяют, что все на борту хорошо проведут время, а заодно докажут правильность своих убеждений.

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Однако, есть одна проблема для приверженцев плоской Земли. Вся морская навигация на самом деле опирается на тот факт, что наша планета не плоская. И это уже теоретически опровергает утверждение сообщества.

"Навигация кораблей основана на принципе, что Земля круглая. Морские карты разработанные на основе этого", - сказал бывший капитан круизного лайнера Генк Кейджер, который неоднократно оплывал планету за свою 23-летнюю карьеру.

Кейджер, который сейчас работает судебным экспертом по морским вопросам компании Robson Forensic, также добавил, что само существование системы GPS доказывает, что Земля точно не плоский диск. Фактически система навигации работает благодаря 24 спутникам на орбите, которые предоставляют точную информацию о местоположении пользователей на поверхности планеты.

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"Именно 24 спутника были использованы для системы из-за формы Земли. Чтобы определить точное местоположение, нужно минимум три спутника. Но в этот же момент кто-то на другой стороне планеты может тоже захотеть узнать, где он находится. Поэтому, чтобы удовлетворить всех, потребовалось определенное количество спутников", - пояснил эксперт, добавив, что если бы Земля действительно была плоской, хватило бы и трех спутников в космосе.

Вместе с тем, в организации Flat Earth International Conference утверждают, что после "масштабных экспериментов, анализов и исследований" они пришли к выводу, что Земля точно не сферической формы. По мнению членов организации, наша планета - это большой диск, окруженный "ледяной стеной" - Антарктидой.

В свою очередь другая организация - Flat Earth Society - утверждает, что все космические агентства мира сфальсифицировали все свои космические путешествия и программы.

"Это началось еще во времена Холодной войны. СССР и США настолько хотели победить друг друга в космосе, что подделали свои достижения, чтобы иметь преимущество над достижениями соперника", - утверждают в Flat Earth Society.

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Тем временем, в Flat Earth International Conference не ответили на запросы журналистов о деталях кругосветного путешествия. Потенциально организация может собрать экипаж корабля, который тоже будет верить в то, что Земля плоская. Однако, Кейджер в этом сомневается.

"Я прошел два миллиона миль за свою жизнь. И ни разу не видел капитана, который бы верил, что Земля плоская", - сказал он.