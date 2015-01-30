В Китае ужесточили контроль за интернетом, усложнив преодоление «Великого файервола»

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Последняя модернизация системы веб-фильтров Китая, называемых «Великим файерволом», затруднила для китайцев использование виртуальных частных сетей (virtual private networks, VPN), которые обычно применяются, чтобы обойти блокировку и подключиться к американским сервисам, таким как Facebook и Twitter.

Пользователи отмечают, что государство перешло на автоматическое блокирование VPN. Если раньше прекращался доступ только к известным серверам с поддержкой этого сервиса, то теперь прерывается трафик, напоминающий связь через виртуальную частную сеть.

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Китайские власти официально подтвердили блокирование VPN-сервисов, объяснив, что для развития интернета были необходимы такие меры. Введение новых мер показывает дальнейшую работу Китая по созданию собственного интернета, который будет находиться под полным государственным контролем. Такой подход позволяет правительству блокировать доступ к контенту, критикующему государственный строй, а также обеспечивает преимущество китайских интернет-компаний на внутреннем рынке.

VPN позволяет шифровать данные, передаваемые между пользователем и сервером сервиса. Затем сервис может делать запрос к сайтам, запрещенным в месте расположения пользователя, а потом передавать пользователю полученную информацию. Работа сервиса VPN протекает для пользователя незаметно, однако, оператор не может контролировать, к каким ресурсам и с какими запросами обращается абонент. Таким образом, через VPN китайские пользователи обходили «Великий файервол».