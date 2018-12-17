Умер создатель популярных приложений HQ Trivia и Vine

34-летний Колин Кролл найден мертвым у себя дома в Нью-Йорке.

Один из создателей популярных приложений HQ Trivia и Vine Колин Кролл был найден мертвым у себя дома в Нью-Йорке.

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По словам полиции, 34-летнего Кролла обнаружили после того, как поступил звонок с просьбой проверить, все ли у него в порядке, передает Голос Америки. Патологоанатомы определяют причины смерти.

Приложение HQ Trivia было запущено в 2017 году и приобрело огромную популярность. Это ежевечерняя онлайн-викторина, победителям которой вручаются денежные призы.

Ведущий викторины Скотт Роговски объявил, что компания решила отменить воскресную игру из уважения к памяти Кролла. Поскольку Кролл любил животных, то $25 тыс., которые планировалось вручить в качестве приза, будут пожертвованы в организацию Humane Society.

Роговски назвал Кролла «визионером, который дважды изменил мир приложений», запустив HQ Trivia и Vine – сервис, позволяющий публиковать шестисекундные видео и в 2012 году выкупленный компанией Twitter, а впоследствии закрыт.