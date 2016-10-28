Twitter прекращает работу своего видеосервиса Vine

Об этом сообщил представитель компании на презентации Apple, передает Дождь.

Компания не назвала причин для закрытия сервиса. Однако, по сообщению компании, видео, которые уже были загружены в Vine будут все еще доступны. Сам сайт сервиса Vine также будет доступен для пользователей.

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Vine был запущен в 2013 году. С помощью этого сервиса можно было делать короткие видео и зацикливать их. Компания сообщила, что несколько миллионов людей пользовались сервисом с начала его запуска.

В сентябре сообщалось, что несколько компаний, включая Google и Disney, рассматривали возможность купить Twitter. Однако позже стало известно, что компании отказались от своих намерений и не делали Twitter официальных предложений о продаже.