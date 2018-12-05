SpaceХ отправляет в космос Dragon (трансляция)

Сегодня на МКС запускают новую партию материалов для исследований и научных экспериментов, в том числе и под эгидой комикс-киностудии "Марвел".

Сегодня в 20:16 по киевскому времени, на стартовой площадке SLC–40 базы ВВС США на мысе Канаверал запустят ракету Falcon 9 американской частной компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции.

Читайте такжеПризначено дату тестового безпілотного запуску нового Dragon до МКС

Зажигание произойдет точно в 20:16 на стартовой площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида, если этому не помешает погода или проблемы с техникой/персоналом.

Миссия носит название CRS-16 (программа снабжения станции Commercial Resupply Service).

На борту Dragon - материалы для более чем 250 исследований и научных экспериментов, которые проведут члены экспедиций МКС-57 и МКС-58.

Корабль выйдет на предварительную орбиту через 10 минут после старта, после чего раскроет солнечные панели и проведет серию включений двигателя, чтобы спустя двое суток синхронизироваться с орбитой МКС и в итоге пристыковаться к ее модулю "Гармония".

Среди основной аппаратуры на борту Dragon - лидар GEDI от NASA (Global Ecosystem Dynamics Investigation) и прибор RRM 3 (Robotic Refueling Mission 3).

Проект GEDI позволит NASA в глобальном масштабе и с высокой точностью создать 3D-модель лесного покрова, а также измерить, как вырубка лесов влияет на концентрацию в атмосфере углекислого газа. Руководит исследованиями профессор Ральф Дубайя из университета Мэриленда.

Лидар на два года закрепят снаружи станции на японском модуле "Кибо".

По проекту RRM3 ученые изучают новые методы передачи и хранения в условиях микрогравитации сверхохлажденных жидкостей (как, например, метана). Усовершенствование этих методик поможет облегчить дальние космические экспедиции, в том числе на Луну или Марс.

Кроме того, среди груза будут материалы для конкурса Guardians of the Galaxy Space Station Challenge под эгидой киностудии Marvel Entertainment и Национальной лаборатории США. Подростки состязаются, у кого лучший научный проект в космосе.

"Команда Реактивного Енота" изучает затвердевание специального зубного клея в невесомости - на тот случай, если астронавт сломает зуб или у него выпадет пломба.

"Команда Грута" выясняет, как обеспечить наиболее эффективный полив растений при микрогравитации: для этого они опробуют "генератор тумана", который работает у корневой системы растения. Результаты эксперимента могут помочь астронавтам затяжных экспедиций выращивать овощи и фрукты.

На станцию также привезут пару кубсатов, которые должны были забросить туда на грузовике Cygnus NG-10, но по какой-то причине отложили их доставку. Речь идет о кубсате UNITE от университета Южной Индианы, а также кубсате TechEdSat-8 от исследовательского центра ТASA Ames Research Center.

Высота Falcon 9 Block 5 - около 70 м, диаметр ступеней - 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) - 5,3 м, масса без топлива - около 29 тонн, с полной заправкой - до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй - 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Эта модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее с 2019 года вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.