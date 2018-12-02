SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 (видео)
14:39, 02 декабря 2018Наука и IT
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Специалистам потребовалось время для дополнительной проверки двигателя второй ступени.
Иллюстрация / REUTERS
Компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 с грузом для миссии Spaceflight SSO-A.
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Специалистам потребовалось время для дополнительной проверки двигателя второй ступени. Пуск назначен на 3 декабря.
Standing down from tomorrow’s launch attempt of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express to conduct additional inspections of the second stage. Working toward a backup launch opportunity on December 3.— SpaceX (@SpaceX) 2 декабря 2018 г.
Falcon 9 должна доставить на орбиту 64 спутника, принадлежащих 17 странам. Изначально пуск должен был быть осуществлен с авиабазы Ванденберг 28 ноября, но его отложили из-за плохой погоды.
Компания Илона Маска отложила запуск ракеты Falcon 9
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