Xiaomi собирается выпустить смартфон с двумя экранами

На тыльной панели разместится второй экран.

Китайские источники уверяют, что компания Xiaomi разрабатывает флагманский смартфон с двумя дисплеями.

Такое решение, по слухам, позволит отказаться от селфи-камеры, сообщает "Новое время" со ссылкой на I Geek Phone.

Аппарат получит основной 6,5-дюймовый дисплей AMOLED от Samsung с разрешением 2 340 х 1 080 пикселей. Под экраном будет встроен дактилоскопический сканер. Источники обещают, что дисплей займет 98% площади фронтальной панели.

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На тыльной панели разместится второй экран – 4-дюймовый, но тоже высокого разрешения 2280 х 1080 пикселей. А над ним разместят камеру с датчиками разрешением 12, 20 и 40 Мп с оптической стабилизацией изображения. Такое решение позволит отказаться от привычной камеры для селфи и снимать автопортреты на основной модуль.

Защиту тыльной панели обеспечит закаленное стекло Gorilla Glass, ну а особенностью фронтальной станет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Новинка будет построена на процессоре Qualcomm нового поколения Snapdragon 8150. Ожидаемые объемы оперативной и встроенной памяти – 6-8 ГБ и 128-512 ГБ соответственно. Такая модель также могла бы получить АКБ емкостью 3600 мАч и поддержу сетей 5G.