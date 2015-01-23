Глава Google пророчит миру исчезновение интернета
10:10, 23 января 2015Наука и IT
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Выступая на экономическом форуме в Давосе, глава совета директоров Google Эрик Шмидт рассказал, что в будущем все цифровые технологии станут органической частью повседневной жизни человека.
Цифровой мир станет неотъемлемой частью существования человека / fotokanal.com
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на CNET.
“Интернет исчезнет. Скоро будет так много IP-адресов, так много различных устройств, сенсоров, носимых, интерактивных технологий, что вы даже не будете чувствовать их”, - сказал Шмидт.
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По словам главы Google, цифровой мир станет неотъемлемой частью существования человека. “Представьте, что вы заходите в комнату, и эта комната динамична. И по собственному желанию вы взаимодействуете со всеми вещами, которые в ней есть”, - говорит Эрик Шмидт.
Он считает, что такой высоко персонализированный, интерактивный мир будет “очень интересен”.
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