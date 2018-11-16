Во Флориде вид муравьев украшает черепами врагов свои муравейники

Убийство других муравьев тоже происходит не известным до этого кошмарным способом.

Американские ученые начали более детально изучать вид муравьев во Флориде, которые почему-то украшают свои муравейники черепами других муравьев, которых они убили.

Но, как оказалось, реальность еще более кошмарная. Потому что этот вид убивает врагов имитируя их поведение, а затем опрыскивая смертельной кислотой, пишет Newsweek. Вид имеет название Formica archboldi. Его изучают на протяжении более чем 60 лет. Представители вида живут на юго-востоке США, в основном в штате Флорида, а также в некоторых районах Алабамы и Джорджии.

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Исследователи заметили, что муравейники Formica archboldi наполненные оторванными головами другого вида муравьев под названием одонтомахус. Последние – жестокие плотоядные хищники. Поэтому сначала ученые предположили, что Formica archboldi просто селятся в вымерших муравейниках грозного вида. Но некоторые эксперты допускают, что флоридские муравьи на самом деле тоже хищники, которые охотятся исключительно на своих опасных родственников.

В своем новом исследовании ученый Адриан Смит из Государственного университета Северной Каролины проанализировал, что происходит, когда флоридские насекомые атакуют одонтомахусов. Он установил, что они химически маскируются и притворяются другим видом.

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Собственно, флоридские муравьи покрывают себя тем же видом воска, что и муравейник одонтомахусов. После этого они обливают муравьиной кислотой свою жертву, делая ее неподвижной. Убитого муравья затягивают в муравейник и расчленяют.

«Это поведение объясняет наличие большого количества голов одонтомахусов в колониях флоридских муравьев, которые наблюдались последние 60 лет», - говорится в выводах исследования.