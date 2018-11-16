Киев получил представительство Smart City в США

Kyiv Smart City Accelerator должно обеспечить стартапам и разработчикам инновационных общественных продуктов доступ к инфраструктуре, данным, системам и другим ресурсам Киева.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в режиме видеоконференции присоединился к церемонии открытия Kyiv Smart City Accelerator, которая состоялась в Кремниевой долине (США) в рамках инновационного саммита.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Я убежден, что эта инициатива вызовет новую волну бизнес-проектов, от появления которых выигрывает город. Accelerator даст зеленый свет лучшим проектам, а киевская власть будет способствовать их скорейшему претворению в системе «умного города», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Accelerator обеспечит стартапам и разработчикам инновационных общественных продуктов доступ к инфраструктуре, данным, системам и другим ресурсам Киева, где проживает около 4 миллионов жителей. Команда акселератора будет определять и проверять лучшие и инновационные идеи, ради воплощения которых в информационно-цифровую инфраструктуру города акселератор также привлекать инвестиции.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, который является сокоординатором инициативы Kyiv Smart City, при помощи Smart City Accelerator, воплощая в жизнь самые современные инновационные решения, Киев сможет повысить стандарты жизни киевлян, создать новые бизнес-возможности и новые рабочие места, теснее интегрироваться в глобальную систему «умных городов» и привлечь больше инвестиций в город.

«Открытие акселератора позволит Киеву интегрироваться в мировое сообщество и укрепит имидж украинской столицы как «умного города» и позволит киевлянам использовать передовые инновации не через 5-7 лет, когда они обычно приходят на рынок, а участвовать в их создании и получать выгоды сразу. Для киевской власти – это «технологическое окно» в мир инноваций городской инфраструктуры», – отметил Юрий Назаров.

До открытия Kyiv Smart City Accelerator присоединились киевская городская власть, команда Kyiv Smart City и корпорация Pareteum – глобальный поставщик облачных услуг и платформ.

«Киев является идеальным партнером в этой инициативе. В лице мэра Виталия Кличко самые сложные общественные проблемы – неравный доступ к образованию, медленный экономический рост, недостаточная безопасность в городах – получили достойного соперника», – отметил глава компании Pareteum Возраст Боззо.

Глава швейцарского фонда «Сокращение рисков» (Risk Reduction Foundation) Владимир Костерин, співініціатор открытие офиса Kyiv Smart City в США считает, что современный мир должен быть открыт для обмена ресурсоэффективних технологий и инновационных решений, с целью роста качества и продолжительности жизни людей в мире и в Украине в частности.

«Киев со своим историческим, интеллектуальным потенциалом имеет все шансы стать одной из мировых столиц инноваций и устойчивого экологически безопасного развития. Для этого Киеву необходимо установить прочные связи с деловыми и культурными центрами мира. И в этом историческую роль может сыграть лично мэр Киева Виталий Кличко, который благодаря своей узнаваемости в мире и положительной энергии вызывает доверие у инвесторов», – заявил Владимир Костерин.