На Земле люди в скором времени столкнутся с дефицитом фруктов и овощей - исследование

Ученые утверждают, что урожая фруктов и овощей уже недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всего населения.

Система сельского хозяйства производит в 3 раза меньше необходимой нормы фруктов и овощей.

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Исследователи из Университета Гельфа, проанализировав систему сельского хозяйства и тенденцию роста потребления продуктов, сделали вывод, что в 2050 году, фруктов и овощей не будет хватать для здорового питания всего населения. Об этом информирует издание Eurek Alert.

Ученые утверждают, что урожая фруктов и овощей уже недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всего населения.

"Наши подсчеты с учетом роста населения показывают, что единственный способ перейти на сбалансированную диету, сэкономить землю и уменьшить выбросы парниковых газов - это потреблять и производить больше фруктов и овощей, а также перейти на растительный белок", - говорится в исследовании.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые выяснили новые последствия климатической катастрофы.