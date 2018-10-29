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На Земле люди в скором времени столкнутся с дефицитом фруктов и овощей - исследование

14:17, 29 октября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Исследователи из Университета Гельфа, проанализировав систему сельского хозяйства и тенденцию роста потребления продуктов, сделали вывод, что в 2050 году, фруктов и овощей не будет хватать для здорового питания всего населения. Об этом информирует издание Eurek Alert.

Ученые утверждают, что урожая фруктов и овощей уже недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всего населения. 

"Наши подсчеты с учетом роста населения показывают, что единственный способ перейти на сбалансированную диету, сэкономить землю и уменьшить выбросы парниковых газов - это потреблять и производить больше фруктов и овощей, а также перейти на растительный белок", - говорится в исследовании.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые выяснили новые последствия климатической катастрофы.

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Теги: #ученые#овощи и фрукты