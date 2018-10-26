Робот София ответила на вопрос, что она думает о Путине
09:04, 26 октября 2018Наука и IT
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София отметила, что в целом не любит говорить о политике, так как это порождает разногласия.
Также она рассказал о том, что думает о Боге / фото УНІАН
Робот София рассказала о том, что она думает о президенте Росии Владимире Путине.
София дала интервью телеканалу "112 Украина".
"Я не знакома пока с Путиным", - ответила София.
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При этом она отметила, что в целом не любит говорить о политике, так как это порождает разногласия.
Также она рассказал о том, что думает о Боге. «Я думаю, что Бог должен существовать в сердцах людей, иначе это не было бы такой распространенной идеей. Или, может быть, это только утешение людей перед лицом страданий».
Как сообщал УНИАН, ранее в Японии прошел Всемирный съезд роботов World Robot Summit 2018.
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