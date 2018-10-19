Стала известна дата презентации новых моделей iPad и Mac от Apple

Пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новинок, состоится 30 октября.

Компания Apple анонсировала презентацию новых планшетов iPad Pro и компьютеров Mac. Пресс-конференция пройдет 30 октября, но не в театре Steve Jobs Theater новой штаб-квартиры Apple Park в Купертино, как можно было ожидать, а в бруклинском арт-центре BAM Howard Gilman Opera House в Нью-Йорке. Старт мероприятия намечен на 16:00 по Киеву.

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Прежде всего, на конференции ожидается анонс новых iPad Pro с дисплеями диагональю 10,5 и 12,9 дюймов, которые получат тонкие рамки экрана и лишатся домашней кнопки со сканером Touch ID, перейдя вместо этого на Face ID, а также получат разъем USB-C вместо Lighting. Собственно, новые iPad Pro мы уже видели на нескольких рендерах, пишет itc.ua.

Кроме того, ожидается долгожданное обновление линейки MacBook Air новой моделью с тонкими рамками и дисплеем Retina, которая станет боле доступной альтернативой 12-дюймовому MacBook.

По слухам, Apple также готовит новую версию ПК Mac mini, которая будет ориентирована на профессионалов и разработчиков.

Что касается программных анонсов, скорее всего, расскажут подробности о новой ОС iOS 12.1, которая добавит возможность регулировки эффекта боке в реальном времени, активирует встроенную SIM-карту и добавит поддержку групповых чатов FaceTime. Также ожидается анонс обновления watchOS, которое активирует датчик ЭКГ и функцию снятия электрокардиограммы в Apple Watch Series 4.