Google представила новые возможности поиска

Одним из новшеств станут истории по типу Instagram, которые Google также будет выдавать в результатах поиска.

Корпорация Google анонсировала несколько изменений в поисковике.

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Одной из новых функций являются карточки активности: когда пользователь повторно просматривает поисковый запрос из прошлого, то Google отобразит предыдущие шаги в результатах поиска, передает kommersant. Каждая карточка активности будет отображать связанные поисковые запросы и все связанные страницы, которые пользователь посещал ранее. Карточки активности можно будет отключить в настройках.

Другой новой функцией станет возможность сохранять результаты поиска непосредственно из карточек активности в коллекциях и рекомендовать связанные ссылки. Эта функция может быть полезна для планирования поездки или работы над проектом.

Еще одним новшеством станут истории по типу Instagram, которые Google также будет выдавать в результатах поиска. Функция пока будет доступна только для компаний, которые будут видеть, что их содержимое отображается в новом формате в результатах поиска.

Также Google будет добавлять в поиск выбранные видеоролики, связанные с темой. Например, если выбрать город, то пользователь увидит ролики с каждой достопримечательностью.

Google Lens будут интегрированы в поиск изображений. Теперь при фотографировании приложение будет автоматически идентифицировать все объекты внутри изображения: можно будет нажать на любой из них и посмотреть результаты поиска.

Новая функция Discover («Открой для себя») будет предоставлять рекомендации пользователю, основанные на его интересах.