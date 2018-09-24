Ученые заявили, что первая экспедиция на Марс станет для космонавтов последней

Специалисты объяснили, почему людям не удастся добраться до Красной планеты.

Ученые Европейского космического агентства убеждены, что современная наука и технологии не позволяют решить вопрос безопасной доставки человека на Марс.

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ESA (European Space Agency) опубликовало доклад, согласно которому первая экспедиция на Красную планету станет для космонавтов последней.

В докладе говорится, что только за первые шесть месяцев почти годового полета экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю профессиональную карьеру.

Ученые проекта ExoMars провели эксперименты на десятках животных. По их подсчетам, дозы радиации, которые накопятся в организме астронавтов в открытом космосе, будут в несколько сотен раз больше, чем количество радиации, накопленное людьми за то же время пребывания на Земле.

Отмечается, что эффективной защиты от радиации в космосе не существует. Соответствующие технологии есть, однако вес противорадиационной "оболочки" - несколько сотен тонн. Для ее вывода на орбиту и сборки потребуется несколько лет и около десяти сверхтяжелых ракет.

Накопленная радиация в организме космонавтов поднимет вероятность образования злокачественных опухолей практически до 100%.

По мнению исследователей, такое воздействие убьет большую часть космонавтов по дороге на Красную планету. Те, кому удастся выжить во время полета, умрут уже на поверхности Марса.

Как сообщал УНИАН, специалисты NASA пришли к выводу, что путешествие на Марс может нанести вред мозгу человека. В частности, в ходе 30-дневного эксперимента, симулирующего условия жизни на Красной планете, часть левого гиппокампа участников сократилась на 3%.