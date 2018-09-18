На снимках NASA обнаружена притаившаяся вблизи марсохода испуганная рептилия (видео)

Трудно сказать, жив ли данный объект или же он окаменел. Было бы неплохо, если бы NASA приблизило космический аппарат, чтобы зафиксировать новый обнаруженный вид загадочных рептилий.

Уфолог Скотт Уоринг далеко не в первый раз показывает сюжеты, говорящие о существовании жизни на четвертом по удаленности от Солнца небесном теле.

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В данном случае речь идет о притаившейся рептилии, которая была замечена вблизи марсохода на поверхности Красной планеты. Об этом Уоринг сообщает на своей странице в youtube, передает golos.ua. «Я обнаружил морду этой рептилии, выглядывающей из темноты около марсохода. Похоже, что она пытается решить, атаковать ли ей планетоход, или оставаться скрытой. На представленном материале видно, что у представителя животного мира испуганный взгляд, который можно определить по выражению морды, довольно хорошо раскрывающего эмоции.

Трудно сказать, жив ли данный объект или же он окаменел. Было бы неплохо, если бы NASA приблизило космический аппарат, чтобы зафиксировать новый обнаруженный вид загадочных рептилий. Возможно речь идет об «умном» обитателе небесного тела, жаль, что космическое агенство США скрывает правду от общественности», - отметил эксперт.

Пользователи сети не менее поражены фотографией загадочного существа, хотя многие люди со всех уголков планеты разделяют мнение Уоринга - на Марсе жизнь существует. Уфолог же в свою очередь никогда в этом не сомневался.