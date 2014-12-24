Ученые из США объяснили секрет успеха ямайских бегунов

К такому заключению пришли ученые из Университета Ратгерса в США. Исследование на данную тему опубликовано в журнале PLoS One, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Futurity.

Непропорционально широкая (для такой маленькой страны) представленность ямайских спринтеров в элите мирового спорта давно заставила ученых искать биологические корни этого явления. Антрополог Роберт Трайверс сравнил колени 74 профессиональных спринтеров Ямайки (в том числе Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, двукратной олимпийской чемпионки 2008 и 2012 года, и Несту Картера, одного из авторов мирового рекорда в эстафете 4 по 100 м) и 116 ямайцев, далеких от спорта, но по возрасту, высоте и весу схожих с легкоатлетами. Выяснилось, что симметричность коленей у бегунов гораздо выше, чем у представителей контрольной группы. Эта особенность анатомии серьезно снижает затраты энергии при беге.

Чем более симметрична форма коленей, тем лучше результаты, которые атлеты показывают на беговой дорожке. Особенно сильно эта закономерность проявилась среди стометровщиков. Антрополог Роберт Трайверс объясняет это явление тем, что при беге на 100 м не нужно сворачивать в сторону (огибая стадион): такие повороты со временем могут усиливать асимметрию.

Эти выводы стыкуются с предыдущим исследованием Роберта Трайверса: в 2013 году антрополог выяснил, что восьмилетние ямайцы с более симметричными коленями спустя 14 лет показывают лучшие результаты в беге на 100 и 200 м. Симметрия ступней и верхней части тела никак не повлияла на спортивные успехи.

Однако положительная корреляция между симметрией коленей и скоростью бега необязательно означает причинно-следственную связь, предупреждает ученый: симметричность может усиливаться в результате многолетних тренировок. Тем не менее у элитных атлетов с возрастом анатомия коленей не претерпевает статистически значимых изменений. Данный фактор, а также обследование детей говорит в пользу того, что именно врожденная симметрия помогает успеху спринтеров.