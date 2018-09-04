Электронный помощник: в Германии представили домашнего робота (видео)
11:42, 04 сентября 2018Наука и IT
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Робот умеет выполнять команды своего владельца и способен передвигаться по дому.
В Германии представили домашнего робота, который выполняет команды своего владельца
В Германии представили домашнего робота, который выполняет команды своего владельца.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Робот умеет выполнять команды своего владельца и способен передвигаться по дому. Затем - по вашей просьбе может заехать в комнату и проверить, все ли в порядке. Или же поможет дистанционно почитать сказку вашему ребенку.
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У робота есть специальный монитор с помощью которого удобно общаться, стоит он около 3 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что ученые разработали летающего робота, который будет уводить птиц от самолетов.
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