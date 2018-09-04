Электронный помощник: в Германии представили домашнего робота (видео)

Робот умеет выполнять команды своего владельца и способен передвигаться по дому.

В Германии представили домашнего робота, который выполняет команды своего владельца.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Робот умеет выполнять команды своего владельца и способен передвигаться по дому. Затем - по вашей просьбе может заехать в комнату и проверить, все ли в порядке. Или же поможет дистанционно почитать сказку вашему ребенку.

Читайте такжеAmnesty International призвала запретить "роботов-убийц"

У робота есть специальный монитор с помощью которого удобно общаться, стоит он около 3 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что ученые разработали летающего робота, который будет уводить птиц от самолетов.