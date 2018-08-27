цей матеріал доступний українською

Глава NASA необходимость космических войск объяснил защитой банков США

09:42, 27 августа 2018
Наука и IT
687 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом рассказал глава НАСА Джим Брайденстайн в интервью Washington Examiner.

Читайте такжеСША планируют отправить астронавтов на Луну до конца 2024 года

По его словам, нарушение работы американских спутников будет представлять собой «экзистенциальную угрозу», в связи с чем космические войска необходимы.

Брайденстайн отметил, что энергетический и банковский сектора также полагаются на GPS.

«Каждая банковская транзакция требует синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если нет GPS, нет банковской сферы в Соединенных Штата. Все отключится», — объяснил глава NASA.

Та же ситуация грозит энергосистемам США, добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #NASA