Маленьких собак уличили в том, что они выдают себя за больших, когда метят территорию

Мелкие животные пытаются обмануть соперников, преувеличив свой размер.

Когда маленькие собаки метят территорию, они держат ногу под большим углом, чем крупные собаки, говорится в Journal of Zoology. Вероятно, таким образом животные пытаются казаться больше для возможных соперников.

Как сообщает N+1, группа исследователей под руководством Бетти Макгюир из Корнеллького университета наблюдала за 15 собаками из двух питомников в США. Ученые снимали на камеру, как животные оставляют метки во время прогулки на улице: в частности, они следили за тем, насколько высоко собаки поднимают ногу. Кроме того, группа Макгюир выделила три дополнительных фактора, которые способны повлиять на высоту пахучего следа - размер собаки, сила струи мочи и расстояние между животным и целью. Последние два параметра измерить напрямую не удалось, так как это потребовало бы вмешательства со стороны исследователей — однако они учли форму объектов, на которых собаки оставляли метки, так как она напрямую влияла на расстояние между целью и животным.

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Угол, на который собака поднимала ногу, как и масса тела животного, хорошо предсказывал высоту метки — чем больше он был, тем выше находилась метка. Также исследователи заметили, что существует связь между весом и ростом собаки и высотой метки: крупные представители вида поднимали ногу под меньшим углом, чем их собратья более скромных размеров. По мнению исследователей, мелкие животные таким образом пытаются обмануть соперников, преувеличив свой размер. Вероятно, это помогает им избежать конфликта с другими собаками.

С другой стороны, могут существовать и альтернативные объяснения: например, маленьким собакам приходится поднимать ногу выше, чтобы перекрыть своей меткой метку, оставленную более высокой собакой. Кроме того, наблюдаемое поведение может быть связано с физическими ограничениями для более крупных собак.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые установили, что дружелюбие собак в отношении людей - следствие мутации их генома.