От полета динозавра до прогулки по Луне: топ-5 реалистичных аттракционов в виртуальной реальности (видео)

Виртуальная реальность становится все более реалистичной.

В 2018 году уже трудно найти человека, который бы не слышал о виртуальной реальности. Многие обзавелись собственными VR очками или, как минимум, примеряли их на выставках или в VR-клубах.

УНИАН собрал топ-5 самых интересных VR-аттракционов

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1. В самом высоком здании Европы можно проехать на скорости 100 км/ч над горизонтом Лондона. Вас присоединяют к специальной конструкции, где вы сможете ощутить все прелести виртуального впечатление.

Чтобы усилить эффект, разработчики создали специальное кресло, которое имитирует крутые подъемы и повороты.

2. Эта VR-симуляция позволяет ходить по Луне. Вы привязаны к упряжи и можете свободно исследовать путь. Жгуты приспосабливаются к вашему весу в реальном времени, имитируя низкую гравитацию Луны.

3. VR Horror House - одна из лучших виртуальных "страшилок", где игроков ждут кровожадные монстры. Ужасные монстры, кромешная тьма и душераздирающие крики - заставляют биться сердце быстрее обычного.

4. Эта VR-симуляция позволяет контролировать летающих динозавров. Вы полностью привязаны к стулу который вращается, что делает VR еще более реалистичным.

5. Эта VR-симуляция сноубординга позволяет вам ехать вниз с горы. Сноуборд, на котором вы стоите, соответствует движениям на экране, позволяя вам почувствовать, что вы в действии.