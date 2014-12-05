Microsoft: Перелицензирование программного обеспечения в Крыму не требуется

Об этом говорится в сообщении компании «Майкрософт Украина».

«Информация о том, что Microsoft якобы отправлял письма о необходимости перелицензировать ранее приобретенное ПО, не соответствует действительности. В практике Microsoft не существует термина «перелицензирование», - сказано в сообщении.

По данным компании, письма, которые рассылались крымским компаниям и на которые ссылаются СМИ, являются «стандартным извещением о наиболее выгодных способах легализации пиратских продуктов».

«Подобные письма рассылаются во всех странах присутствия Microsoft», - отмечается в сообщении.

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Ранее в СМИ сообщалось, что руководители ряда крымских предприятий, ранее купивших лицензионное ПО Microsoft, получили письма от IT-компании с якобы требованием перелицензировать свою продукцию в Крыму в связи с тем, что республика стала субъектом Российской Федерации, а приобретенное на территории Украины лицензионное программное обеспечение не может быть использовано в другой стране.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.