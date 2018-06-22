Ученые придумали, как бороться с цветом, не дающим человеку уснуть

Циан - цветовой диапазон между зеленым и синим. Его еще называют цветом морской волны или лазурным.

Исследовательская группа Манчестерского университета разработала метод, позволяющий незаметно для глаза сокращать зелено-голубое свечение экрана гаджетов вечером. Таким образом ученые надеются бороться с "телефонной бессонницей".

Читайте такжеУченые: сутки на Земле увеличились после приближения Луны

Циан - цветовой диапазон между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров. Его еще называют цветом морской волны или лазурным, передает Би-би-си.

Как считают биологи, свечение в этом диапазоне препятствует выработке мелатонина по вечерам и является тем самым скрытым фактором, от которого зависит наша сонливость или бессонница.

Воздействие этого света меняется, даже если человеческий глаз не замечает изменений в интенсивности зелено-голубого свечения.

В работе ученых, опубликованной в научном журнале Sleep, говорится, что ночные режимы в современных телефонах способны снижать яркое свечение в этом диапазоне, характерное для дневного освещения, но вместе с этим меняется и цветовая гамма дисплея.

Цвета становятся менее яркими и насыщенными, благодаря чему сокращается и голубое свечение.

Новое исследование доказывает, что существует возможность сократить свечение незаметным для человека образом, сохранив насыщенность и яркость цветов.

Опыты показали, что пользователи не видят разницы между экраном, на котором откорректировано зелено-голубое свечение, и обычным дисплеем, но при этом быстрее засыпают.

Телевизоры, телефоны, ноутбуки и другие устройства излучают голубое свечение, которое позволяет изображению быть более заметным для глаза. Человеческий мозг воспринимает это свечение как дневной свет - и замедляет выработку мелатонина, отвечающего за режим сна.