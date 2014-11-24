Ученые из Украины создают первый в мире голографический проектор

Об этом пишет reeD со ссылкой на Indiegogo.

Создатели уже представили презентацию проекта с весьма реалистичными 3D-проекциями, а параллельно запустили краудфандинговую программу на Indiegogo, чтобы к уже собранным $ 50 тыс. дополнительно собрать $ 225 тыс.

Гаджет Bleen представляет из себя проектор голограмм, который будет сделан из металла и стекла в виде яйца или камня. Для просмотра 3D-голограммы не понадобятся очки и специальные устройства. Планируется, что в рознице базовая цена гаджета составит $ 800.

Богдан Шевчук в Украине известен как специалист по управлению активами. В свое время он успел побывать и управляющим директором ИСИ «Мир», и заместителем директора музейного комплекса «Мистецький Арсенал». Олег Кохан — украинский кинопродюссер. В 2001 г. он основал и возглавил кинокомпанию SOTA Cinema Group, первым масштабным проектом которой стал фильм Киры Муратовой «Два в одном».

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Идея Bleen появилась у украинцев еще в 2011 г. Поиск подходящих технологий привел их в лабораторию радио- и оптической голографии Харьковского национального университета. Руководитель лаборатории Владимир Титар, ранее отказывавшего иностранцам в продаже патента, согласился участвовать в проекте.

«Американцы намерены вложить в голографические разработки $ 10 млрд, японцы — $ 7 млрд. Японцы раньше даже обещали, что первые коммерческие устройства будут выпущены к 2016 г., но сейчас уже говорят, что не раньше 2022‑го Я писал письма и в администрацию президента, и в Кабмин, просил поддержать, но никому до этого не было дела», — рассказал Титар.

Сотрудничество с украинскими бизнесменами поможет Титару довести прототип «до ума», по его словам, он готов уже на 60‑70 % и может быть запущен на рынок через 6‑12 месяцев.

Главный офис Bleen Inc. расположен в Сан-Франциско, в проект вовлечена международная команда специалистов, включая дизайнеров из Киева. Помимо гаджета разработчики намерены запустить магазин голографического контента (игр, ТВ, видео, приложений для бизнеса и т.д.) и привлекать к его разработке сторонние компании.