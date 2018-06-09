СМИ: Facebook предоставлял доступ к данным пользователей Royal Bank of Canada и Nissan Motor

В компании заявили, что соглашения с разработчиками приложений необходимы для того, чтобы тестировать новые функции и улучшить интерфейс для пользователей.

Социальная сеть Facebook предоставляла доступ к личным данным пользователей некоторым компаниям, несмотря на обещание в 2015 году остановить передачу данных разработчикам приложений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, судебные документы и представителей компании.

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По данным издания, Facebook заключал соглашения о предоставлении данных с разработчиками приложений определенных компаний. В этот «белый список» входили, например, Royal Bank of Canada и Nissan Motor. В числе предоставляемых данных были, например, номера телефонов и статистика по метрике «дружеская связь», которая позволяет определить степень знакомства между двумя пользователями соцсети.

В компании заявили, что соглашения с разработчиками приложений необходимы для того, чтобы тестировать новые функции и улучшить интерфейс для пользователей.

Ранее сообщалось, что приватные записи 14 млн пользователей фейсбука оказались рассекречены из-за технического сбоя.