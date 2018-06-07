Ресторан без поваров: в Бостоне открыли роботизированное заведение со здоровой пищей (видео)
12:23, 07 июня 2018Наука и IT
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В центре Бостона работает ресторан Spyce, где блюда готовят работы.
Ресторан без поваров
Единственные работники ресторана – 2 администраторы, которые следят за работами.
Кухня ресторана состоит из семи автономных блоков. Посетители делают заказ с помощью терминала.
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В меню преимущественно подают салаты, также есть итальянские, индийские, тайские и веганские блюда.
Цена блюда стоит около 7,50 долл., приготовление заказа занимает 3 минуты.
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