Ресторан без поваров: в Бостоне открыли роботизированное заведение со здоровой пищей (видео)

12:23, 07 июня 2018
Наука и IT
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Кухня ресторана состоит из семи автономных блоков. Посетители делают заказ с помощью терминала.

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В меню преимущественно подают салаты, также есть итальянские, индийские, тайские и веганские блюда.

Цена блюда стоит около 7,50 долл., приготовление заказа занимает 3 минуты.

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Теги: #роботы#ресторан#здоровое питание#Бостон