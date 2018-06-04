Facebook передавал данные пользователей 60 производителям смартфонов - СМИ

В Facebook утверждают, что все соглашения о доступе к данным пользователей соответствуют политике конфиденциальности компании и требованиями Федеральной комиссии по торговле США (FTC).

Компания Facebook за последние десять лет заключила соглашения о передаче данных пользователей соцсети как минимум с 60 компаниями-производителями мобильных устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.

Как пишет Би-Би-Си со ссылкой на The New York Times, Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.

По данным газеты, некоторые партнеры Facebook имели доступ к информации о семейном положении пользователя, его религиозных и политических взглядах, а также о мероприятиях, которые он собирался посетить.

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Большинство подобных соглашений остаются в силе до сих пор, хотя социальная сеть и начала сворачивать подобное сотрудничество в апреле - после скандала с Cambridge Analytica.

Представители Facebook утверждают, что все соглашения о доступе к данным пользователей соответствуют политике конфиденциальности компании и требованиями Федеральной комиссии по торговле США (FTC). В компании уверяют, что партнерские соглашения подразумевают ограниченное использование данных пользователей, и Facebook не известно ни одного случая злоупотребления ими.

Однако опрошенные The New York Times эксперты считают, что это может угрожать безопасности и конфиденциальности пользователей. Бывшие разработчики программного обеспечения Facebook заявили, что удивлены тем, что компания нарушила ограничения доступа к информации.

"Это все равно, что установить замок на дверь, а потом выяснить, что слесарь раздал ключи от него всем своим друзьям, чтобы они могли заходить и копаться в ваших вещах без разрешения", - заявил изданию бывший главный инженер FTC, консультант по безопасности Ашкан Солтани.

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.