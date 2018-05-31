Face ID и флагманская камера: Xiaomi презентовала смартфон Mi8

Аппарат получил так много изменений на фоне прошлогодней модели, что производителю пришлось пропустить одно поколение.

В Китае состоялась долгожданная презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Mi8. Аппарат получил так много изменений на фоне прошлогодней модели, что производителю пришлось пропустить одно поколение.

Вместе с ним был представлен и более доступный Mi8 SE, ставший первым устройством на базе новой мобильной платформы Snapdragon 710, пишет "4PDA".

До самого анонса не было ясно, как же будет выглядеть смартфон. В итоге Xiaomi пошла по проверенному пути, подсмотрев интересные решения у конкурентов по цеху. Так, в Mi8 не обошлось без новомодного выреза в экране. Правда, китайский производитель, в отличие от других Android-производителей, не просто скопировал эту фишку у Apple, но и использовал по прямому назначению — установил в вырез продвинутую систему 3D-сканирования лиц для быстрой и безопасной разблокировки. Благодаря наличию инфракрасного датчика смартфон узнаёт владельца даже в полной темноте.

За счёт так называемого безрамочного дизайна практически всю лицевую сторону занимает 6,21-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280х1080 пикселей. Экран выполнен по технологии AMOLED, что гарантирует широкие углы обзора без искажения цветов при отклонении. К огорчению многих, Xiaomi, как и другие производители Android-смартфонов, не смогла избавиться от нижней рамки. При желании, в настройках можно скрыть вырез с помощью чёрной полосы.

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Сканер отпечатков пальцев у базовой модели Mi8 находится на задней стороне. Ходили слухи, что компания встроит его в экран и даже были соответствующие утечки, но в итоге от этой затеи отказались — по крайней мере, в стандартной версии. Расположен датчик в месте, куда обычно ложится указательный палец во время использования гаджета.

Новый флагман Xiaomi традиционно получил топовые технические характеристики. В нём используется восьмиядерный процессор Snapdragon 845 с графической подсистемой Adreno 630. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ в зависимости от версии, а встроенного накопителя типа UFS 2.1 — от 64 до 256 ГБ. Вопреки слухам об аккумуляторе на 4 000 мАч, в Mi8 он имеет ёмкость лишь 3 300 мАч. Зато есть поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ мощностью 18 Вт. Кроме того, как и Mi Mix 2S, аппарат можно заряжать с помощью беспроводных станций стандарта Qi.

В AnTuTu смартфон выдаёт 301 472 баллов, что на сегодняшний день является высочайшим результатом среди всех смартфонов. Кроме того, это первое мобильное устройство, набравшее свыше 300 тысяч баллов в этом тесте.

Большая часть презентации была уделена фотовозможностям устройства. В Mi8 установлена двойная камера с модулями на 12 (f/1,8) и 12 (f/2,4) Мп. Второй сенсор используется для съёмки с двукратным оптическим зумом и захвата информации о глубине резкости для размытия заднего фона в портретном режиме. Имеется быстрый фазовый автофокус и четырёхосевая оптическая стабилизации изображения. В дополнение Xiaomi используется функции искусственного интеллекта для анализа сцены и выбора оптимальных настроек съёмки для каждого кадра. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп и светосилой f/2,0 поддерживает режим бьютификации, позволяющий изменять пропорции лица, размер глаз, состояние кожи и т.д.

Авторитетный портал DxOMark поставил Mi8 99 баллов в рейтинге мобильных камер. По части съемки фото смартфон получил 105 баллов. Для сравнения, iPhone X получил 97 и 101 очков соответственно.