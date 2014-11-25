Ученые исследуют затонувший город у берегов Египта: найдены обломки кораблей и огромные статуи (фото, видео)

Ученые продолжают исследовать древний город, основанный Александром Македонским. Город был найден на глубине 50 метров в начале 21 века у берегов Египта. Греки называли его Гераклион, египтяне - Тонис. Город стал считаться легендой после того, как ушел под воду 1200 лет назад, пишет ТСН.ua со ссылкой на The Daily Mirror.

Постепенно ученые, шаг за шагом, узнают все больше об этом таинственном городе. Он окутан легендами, связанными с Троей, красавицей Еленой и ее возлюбленным Парисом.

До сих пор не обнаружено, что же послужило причиной исчезновения Тонис-Гераклиона под водой. Ученые выдвигают несколько версий, среди которых - землетрясение, повышение уровня воды и смещение грунта.

В развалинах подводного "города-призрака" были найдены обломки более чем 64 кораблей, золотые монеты, огромные статуи и таблички с иероглифами, которые ученым еще предстоит расшифровать.

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Исследователи отмечают, что древние памятники на удивление хорошо сохранились, что делает город еще более интересным и загадочным для изучения.