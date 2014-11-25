Украинские изобретатели разработали патриотическую мобильную игру

Запорожские изобретатели разработали патриотическую мобильную игру Defend Ukraine. Если победил - для тебя играет гимн Украины. Потерпел поражение - слушай "Славься Отечество". Суть игры существенно от реальности не отличается - главное не дать врагам захватить Украину, сообщает 24 канал.

Игрушку для устройств компании Apple можно приобрести в онлайн-магазине AppStore всего за доллар. Собранные таким образом средства перечисляются волонтерской организации “Крылья Феникса”.

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Правила игры просты - для того, чтобы победить, нужно быстро нажимать на те области Украины, где на фоне российского флага появляется карикатурное изображение противника.

Идея патриотической игры у запорожских разработчиков появилась в конце сентября во время общения с представителями украинской диаспоры. За короткий срок коллектив компании быстро создал мобильное приложение.

Если удастся собрать большую сумму, разработчики обещают значительно улучшить игру и создать ее Андроид-версию.