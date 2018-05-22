Эксперты назвали размер груди самых счастливых женщин

Когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.

Больше всего женщин, которые удовлетворены размером своей груди - среди обладательниц третьего размера.

К такому выводу пришли британские пластические хирурги, опросив 871 женщину, сообщает The Sun.

В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.

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39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью.

Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому - 34 процента. 29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер.

Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было всего 27 процентов.

Однако когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.