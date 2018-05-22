Эксперты назвали размер груди самых счастливых женщин

17:22, 22 мая 2018
Наука и IT
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Размер все же имеет значение для счастья / фото Sasha Pervushkina via Sancha Karsakova

К такому выводу пришли британские пластические хирурги, опросив 871 женщину, сообщает The Sun.

В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.

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39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью.

Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому - 34 процента. 29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер.

Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было всего 27 процентов.

Однако когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.

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Теги: #женщины#грудь