В "Кембридж аналитика" объяснили, почему вынуждены закрыться

Несмотря на уверенность "Кембридж аналитика" в том, что она действовала, соблюдая этику, блокада, вызванная освещением в СМИ, отпугнула практически всех заказчиков.

Компания “Кембридж аналитика”, ставшая печально известной из-за обвинений о злоупотреблении личными данными десятков миллионов пользователей социальной сети Facebook, начала процедуру банкротства в США и Великобритании.

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Компания заявила, что вынуждена закрыться, потому что потеряла много клиентов, а также вынуждена оплачивать расходы на юридические услуги за расследования, связанные с обвинениями в отношении Facebook, передает Голос Америки.

“Несмотря на твердую уверенность “Кембридж аналитика” в том, что ее сотрудники действовали, придерживаясь этики и законов, блокада, вызванная освещением в СМИ, отпугнула практически всех заказчиков и поставщиков”, - говорится в официальном заявлении.

Избирательный штаб Дональда Трампа во время кампании в США 2016 использовал услуги “Кембридж аналитика”, которая рекламировала свою экспертизу в области исследования потребительских рынков, а также в целевой рекламе и анализе данных для политических и корпоративных заказчиков.

Представители компании со штаб-квартирой в Лондоне впоследствии утверждали, что могут разрабатывать психологические профили потребителей и избирателей в разных странах и использовать это для влияния эффективнее, чем традиционные рекламные компании.

Генеральный директор “Кембридж аналитика” Александер Никс в марте потерял должность после того, как ВВС обнародовала тайно записанный разговор, где Никс хвастался ролью в обеспечении успеха Дональда Трампа на выборах.

“Мы делали все исследования, работали со всеми данными, со всей аналитикой, определяли целевую аудиторию. Мы проводили всю цифровую кампанию, телевизионную кампанию и наши данные информировали всю стратегию”, - утверждал Никс журналисту, который назвался представителем потенциальных заказчиков.

Ссылаясь на неназванные источники, агентство Reuters сообщает, что специальный прокурор Роберт Мюллер в рамках расследования влияния России на выборы в США подавал запрос на документы компании, которые бы показывали, каким именно образом избирательная команда Трампа использовала данные и анализ от “Кембридж аналитика”.

Обвинения, что “Кембридж аналитика” скрыто собрала и своевольно использовала данные 87 млн пользователей Facebook, вызвали падение цен акций интернет-компании и привели к официальным расследованиям в США и в Европе.

Отвергая обвинения, в официальном заявлении “Кембридж аналитика” доказывает, что ее "деятельность была не только законной, но и широко признавалась как стандартная составляющая интернет-рекламы в политической и коммерческой сферах".

Reuters сообщает, что "Кембридж аналитика" была создана в 2013 году для работы на выборах в США со стартовым капиталом $15 млн от миллиардера Роберта Мерсера, известного финансовой поддержкой Республиканской партии США.

Газета New York Times утверждала, что название компании выбрал Стив Беннон, который был вице-президентом компании, а затем короткое время работал советником в Белом доме.