Безопасный город: использование интеллектуальных технологий для общественной безопасности

Общественная безопасность является актуальной проблемой для городов во всём мире. И дело не только в заинтересованности в этом служб безопасности, полиции, аварийных служб и др. Каждый из нас стремится жить в максимально безопасном комфортном городе, районе, и даже доме - с охраной, консьержем и камерами наблюдения.

Ярким примером «Безопасного города» является Дубай, где после установки системы безопасности, полиции удалось отследить и задержать 2 739 преступников за 18 месяцев. В городе Окленд была введена система видео аналитики, в которой для принятия интеллектуальных решений используется платформа IDOL. В рамках программы было установлено более 2 тысяч видеокамер - их целью является выявление нарушений, пробок, поиск похищенного транспорта.

Для Украины тема безопасности городов является не менее актуальной, поэтому существует ряд компаний, которые создают высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности. Такие решения представляют собой полный комплекс аппаратного обеспечения и программных продуктов, настраиваемых под потребности заказчика.

Примером является компания Inlimited - поставщик профессиональных систем безопасности, интегрированных в информационно-аналитический комплекс. Компания применяет в своих разработках, в том числе, и вышеупомянутую платформу IDOL. Именно с помощью нее, компания Inlimited реализовала пилотный проект, обеспечивающий постоянный мониторинг ситуации, контроль за пассажирами и информирование о внештатных ситуациях, реализованный в киевском метро.

В компании рассказали, что «глазами» информационно-аналитического комплекса «Безопасный город» - является правильная система городского видеонаблюдения с функцией видео аналитики. Такие системы проводят не только видеофиксацию событий, они обеспечивают:

• Контроль скопления людей, транспорта;

• Выявление неадекватного поведение человека;

• Распознавание лиц, номерных знаков для проверки в базе подозреваемых или похищенных автомобилей;

• Контроль оставленных предметов;

• Выявление актов вандализма и правонарушений;

• Подсчет людей или объектов на заданной территории;

• Прогноз чрезвычайных ситуаций в городе;

• Контроль пересечения определенной территории;

• Слежение за объектом и контроль его действий;

• Отображение объектов на карте;

• Аналитику в онлайн и оффлайн режимах.

Использование высокотехнологичных продуктов для реализации проектов «Безопасный город», позволяет снизить уровень преступности: повысить безопасность автодорожных объектов, минимизировать случаи угона автомобилей, карманных краж, разбойных нападений, обеспечить фиксацию нарушений правил дорожного движения. Все это дает возможность повысить раскрываемость преступлений и ДТП, увеличить эффективность выявления нештатных ситуаций, обеспечить соблюдение порядка на улицах и местах массовых скоплений людей, предотвратить взломы магазинов и банков, помочь бороться с террористической деятельностью и гарантировать безопасность стратегически важным объектам города: аэропортам, вокзалам, метрополитену, мостам, государственным предприятиям, памятникам архитектуры.

В компании Inlimited отмечают, что система безопасности автоматически определяет и анализирует критические ситуации, концентрирует внимание оператора только на них, что повышает

уровень безопасности и производительность персонала. А минимизация участия оператора в процессе поиска, обработки и анализе данных, дает возможность сэкономить финансовые средства.

Построение безопасных городов является приоритетной задачей ряда стран мира. Использование современных технологий обеспечивает значительные преимущества, поэтому их развитие и прогресс является одним из двигателей поддержания безопасности во всем мире.