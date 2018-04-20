Dodge с двумя двигателями и «космические» спорткары: уникальные авто, собранные руками украинцев (видео)
10:47, 20 апреля 2018Наука и IT
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По Украине ездят Dodge с двумя двигателями, Mercedes G в прошлом «волынянка» и «космические» спорткары.
Уникальные авто, собранные руками украинцев
Казалось бы, на дороге украинцев уже ничем не удивишь. Но кроме дорогих автомобилей с крутым тюнингом есть в стране машины, которые вдохнули новую жизнь или вовсе созданы с нуля.
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Например, в столице можно удивиться двухместными електромашинками, которые даже засветились в фантастическом фильме "Обитаемый остров". По Днепру колесит Dodge с двумя двигателями. А в Каневе мастер своими руками превратил старушку «волынянку» на Mercedes G-Class.
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