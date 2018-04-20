Dodge с двумя двигателями и «космические» спорткары: уникальные авто, собранные руками украинцев (видео)

10:47, 20 апреля 2018
Наука и IT
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Например, в столице можно удивиться двухместными електромашинками, которые даже засветились в фантастическом фильме "Обитаемый остров". По Днепру колесит Dodge с двумя двигателями. А в Каневе мастер своими руками превратил старушку «волынянку» на Mercedes G-Class.

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Теги: #Украина#авто#технологии