Илон Маск рассказал о новом "безумном" способе сохранения второй ступени ракеты
08:49, 16 апреля 2018Наука и IT
621
SpaceX использует гигантский воздушный шар при запуске ракеты, сообщил Маск.
Илон Маск / REUTERS
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания после космического старта сохранит вторую ступень ракеты-носителя за счет использования гигантского воздушного шара. Об этом он написал в Twitter.
"Это может показаться безумием, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости вторую ступень, используя гигантский шар для вечеринок", - написал Маск.
Скриншот twitter.com/elonmusk
Как сообщал УНИАН, 2 апреля прошел удачный запуск SpaceX ракеты Falcon 9 с космическим транспортным кораблем Dragon, доставившим на МКС 2,6 т груза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter