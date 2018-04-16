Илон Маск рассказал о новом "безумном" способе сохранения второй ступени ракеты

08:49, 16 апреля 2018
Наука и IT
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Илон Маск / REUTERS

"Это может показаться безумием, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости вторую ступень, используя гигантский шар для вечеринок", - написал Маск.

Скриншот twitter.com/elonmusk

Как сообщал УНИАН, 2 апреля прошел удачный запуск SpaceX ракеты Falcon 9 с космическим транспортным кораблем Dragon, доставившим на МКС 2,6 т​ груза.

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Теги: #Илон Маск#Space X