Илон Маск рассказал о новом "безумном" способе сохранения второй ступени ракеты

SpaceX использует гигантский воздушный шар при запуске ракеты, сообщил Маск.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания после космического старта сохранит вторую ступень ракеты-носителя за счет использования гигантского воздушного шара. Об этом он написал в Twitter.

"Это может показаться безумием, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости вторую ступень, используя гигантский шар для вечеринок", - написал Маск.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля прошел удачный запуск SpaceX ракеты Falcon 9 с космическим транспортным кораблем Dragon, доставившим на МКС 2,6 т​ груза.