Топ-менеджер Facebook требовал от сотрудников увеличения аудитории любой ценой

По словам топ-менеджера, любые средства, позволяющие большему количеству людей быстрее находить друг друга в социальной сети хороши априори.

Один из наиболее влиятельных менеджеров Facebook Эндрю Бозворт, известный как Боз, рекомендовал своим сотрудникам использовать любые методы, если они помогают увеличить аудиторию соцсети.

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Об этом говорится в его письме подчиненным, передает Buzzfeed. Документ, который называется The Ugly (Уродливое) был написан Бозвортом в июне 2016 года, когда президентская кампания, важную роль в которой сыграл Facebook, в США подходила к своему завершению.

Сотрудники компании получили письмо на следующий день после убийства мужчины в Чикаго, которое убийца транслировал в Facebook в прямом эфире и, очевидно, письмо было реакцией на это событие. Бозворт отмечает, что данные, которые люди получают из Facebook, действительно могут быть использованы не во благо, однако это не имеет значения, если новые методы позволяют людям еще быстрее находить друг друга.

По словам топ-менеджера, «уродливая правда» заключается в том, что любые средства, позволяющие большему количеству людей быстрее находить друг друга в социальной сети хороши априори, даже если они могут использоваться террористами и другими злоумышленниками. «Возможно, это единственная область, где метрика действительно говорит нам правду о том, чем мы занимаемся, - написал Бозворт. - Это не то, что мы делаем для себя или для цены наших акций (ха!). Это именно то, что мы делаем. Мы соединяем людей. Точка».

Эндрю Бозворт уже прореагировал на публикацию Buzzfeed, опубликовав комментарий в "Твиттере". «Я не согласен с этими утверждениями сейчас, и даже не был согласен с ними, когда их написал, - отметил он. - Спорить на подобные жесткие темы - важная часть нашего процесса. И чтобы сделать это эффективно, мы должны быть готовы принимать даже плохие идеи, но только в случае, если устранять их».

Эндрю Бозворт пришел в Facebook из Microsoft в 2006 году. Наравне с Марком Цукербергом он входит в узкий круг сотрудников, вовлеченных во все процессы компании. За годы своей работы он успел поучаствовать в разработке групп и новостных лент, а также системы по борьбы со злоупотреблениями. В настоящий момент Бозворт занимает должность вице-президента по дополненной и виртуальной реальности.

Как сообщал УНИАН, акции Facebook резко обвалились после того, как в американской прессе появилась информация о том, что британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа, использовала конфиденциальные данные более 50 млн пользователей соцсети без их согласия для составления политических портретов. Позднее основатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибку и пообещал выступить в американском Конгрессе, чтобы прояснить роль компании в инциденте.