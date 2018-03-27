Скандал с утечками в Facebook: Цукерберг не собирается выступать в британском парламенте

Также выяснились подробности работы компании, которая злоупотребляла данными пользователей.

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг отказался выступить в британском парламенте и ответить на вопросы относительно утечки данных пользователей.

Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, Цукерберга пригласили явиться в британском парламенте в кратчайшие сроки. Однако он не будет выступать, вместо него это сделает один из заместителей.

В свою очередь, информатор причастной к утечке данных компании Cambridge Analytica, рассказал некоторые подробности работы над президентской кампанией Дональда Трампа. По словам Кристофера Вейла, главный исполнительный директор компании Александр Никс создал фальшивый офис в Кембридже, чтобы помочь Стиву Бенону, бывшему главному стратегу Трампа. Так, компания имела более серьезный вид.

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Как передает Daily Mail, Вейл отметил, что Никс был очень состоятельным. "Некоторым богатым людям нужно какое-то занятие, какой-то проект", - сказал он. "Их привлекают управления государством и переход к развивающимся странам", - добавил осведомитель.

Также Кристофер Вейл рассказал, что его предшественник умер в Кении при загадочных обстоятельствах. "У людей закралось подозрение, что его отравили в собственном гостиничном номере. Также я слышал, что полицию подкупили, чтобы она не заходила в номер в течение 24 часов".

Напомним, что компания из анализа данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным более 50 миллионов пользователей Facebook. От падения стоимости акций вследствие скандала основатель компании Марк Цукерберг несет многомиллиардные убытки.