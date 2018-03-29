После масштабного сбоя Telegram стал самым популярным приложением в магазине Apple
18:38, 29 марта 2018Наука и IT
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Telegram занял первое место в разделе бесплатных приложений.
Иллюстрация / REUTERS
После масштабного сбоя Telegram стал самым популярным приложением в магазине Apple. Он обогнал WhatsApp Messenger и Instagram.
Скриншот apple.com/ru/itunes/charts/free-apps
Как сообщал УНИАН, сегодня в работе Telegram произошёл масштабный сбой. Сбой был зафиксирован не только в Украине, но и в России, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Казахстане. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сбой в работе мессенджера связан с отключением питания в кластере серверов в Европе.
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