Telegram занял первое место в разделе бесплатных приложений.

После масштабного сбоя Telegram стал самым популярным приложением в магазине Apple. Он обогнал WhatsApp Messenger и Instagram.

Как сообщал УНИАН, сегодня в работе Telegram произошёл масштабный сбой. Сбой был зафиксирован не только в Украине, но и в России, Великобритании, Италии, Испании, Франции и Казахстане. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сбой в работе мессенджера связан с отключением питания в кластере серверов в Европе.