Посменная работа ухудшает интеллект – ученые

Исследование, результаты которого опубликованы в британском журнале Occupational and Environmental Medicine, свидетельствует, что десять лет такой работы старит мозг на шесть лет, передает Русская служба Би-би-си.

После прекращения посменной работы происходит восстановление функций мозга, но на это уходит до пяти лет.

Ученые считают, что эти выводы могут оказаться важными при исследовании слабоумия, так как многие пациенты испытывают нарушения сна.

Внутренние часы организма контролируют часы сна и бодрствования. Уже давно известны вредные последствия влияния сбоя этого механизма на физиологические процессы.

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Оказалось, что у пациентов, которые проработали более 10 лет на посменной работе, показатели работы мозга находятся на том же уровне, что и у людей на шесть с половиной лет старше.

Как считает доктор Майкл Хастингс из лаборатории молекулярной биологии Британского совета медицинских исследований, обнаружение обратимости этих процессов является весьма обнадеживающим открытием, которое ранее не выявлялось.

По его мнению, это открытие может иметь практическое значение для поиска путей противодействия дегенерации мозга у пожилых людей.

"В домах для престарелых необходимо устанавливать очень четкий режим сна и бодрствования, с обилием яркого света днем, полным покоем ночью и использованием таких регулирующих биологические ритмы лекарств как мелатонин", - полагает Майкл Хастингс.