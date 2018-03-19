Twitter запретит рекламу криптовалют

В январе на аналогичный шаг пошли Google и Facebook.

Twitter планирует запретить размещение рекламы криптовалют.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как рассказал источник телеканала в компании, под запрет попадет любая реклама касательно ICO — размещения токенов для привлечения инвестиций, продажи криптовалют, а также соответствующих бирж. Он уточнил, что о соответствующем решении будет объявлено в течение ближайших двух недель.

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В январе на аналогичный шаг пошли Google и Facebook. Тогда руководство соцсети объяснило, что компания «отказывается от рекламы финансовых продуктов и услуг, которые часто ассоциируются с обманом».

Телеканал отмечает, что IT-гиганты руководствовались данными, по которым финансовые потери только лишь граждан Великобритании за год выросли на 400 тысяч процентов.