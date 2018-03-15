Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"

Опробовать игру могут только пользователи, имеющие аккаунт Xiaomi.

Один из крупнейших китайских производителей мобильных устройств компания Xiaomi создала собственный аналог веб-игры «криптокотята», основаной на технологии блокчейна, но только про кроликов.

В CryptoBunnies, как и в оригинале, нужно выращивать редкие виды животных и скрещивать уже имеющихся, сообщает Coindesk.

Читайте такжеУ Гройсмана взялись за криптовалюту: майнинг станет профессиейОпробовать игру могут только пользователи, имеющие аккаунт Xiaomi. Игра имеет встроенный дефицит в системе блокчейн и хранит все транзакции для каждой операции. Как сообщает издание, пока не известно использует ли игра публичный или приватный блокчейн.

Изначально Xiaomi планирует ежедневно с 11:00 по пекинскому времени выпускать ограниченное количество цифровых питомцев, однако какое именно количество не уточняется. Первая партия кроликов была разобрана в течение часа после запуска сервиса.

Компания отмечает, что в игре строго запрещены сбор средств и торговля виртуальными питомцами за криптовалюту. Связано это с запретом в Китае на первичные предложения монет и торговлю цифровой валютой.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году некоторые криптовалюты сильно уменьшились в стоимости. Одна из самых "хайповых" - оригинальная криптовалюта биткоин - с рекордных 20 000 долларов просел ниже 9 000 долларов, тем самым ударив по инвесторам, которые зашли на этот рынок по значительно более высокой цене.