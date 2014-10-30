Google начал скрывать ссылки на пиратские ресурсы

В результате таких действий, только за последнюю неделю трафик из Google у пиратов снизился более чем в 2 раза, сообщает imena.ua.

Примерно так же рухнул трафик у The Pirate Bay.

Впрочем, администрация крупнейшего в мире трекера надеется, что не смотря на новую политику Google, возрастет количество прямых заходов пользователей.

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Схожие проблемы возникли и у ресурсов для «стримингового» просмотра пиратского видео. Например, сайт Free TV объявил о снижении поискового трафика на 96%.

Помимо снижения позиции пиратского сайта в поисковой выдаче, корпорация Google собирает обращения от правообладателей, удаляя ссылки на нелицензионные материалы из поиска. За последний год Google получила свыше 224 млн таких обращений.

Ранее сообщалось об аресте одного из основателей торрент-трекера Pirate Bay.